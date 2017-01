Krabbeln ist übrigens im Trend

In den Tagen nach Silvester schleppen Tausende ihre guten Vorsätze ins Fitnesscenter, und neue Trainingsmethoden haben Hochkonjunktur.

Ein neuer Trend (kein Witz, steht im KURIER): „Crawling“, Krabbeln wie ein Baby. Dass die Trainierenden nach den Übungseinheiten das Fläschchen kriegen und Bäuerchen machen sollen, ist derzeit noch ein Gerücht.

Noch ein Trend: Zirkeltraining mit erhöhtem Drill-Faktor, gegen einen Aufpreis kann man sich angeblich sogar anschreien lassen. Echte Profis buchen gleich den sechs-Monate-Intensivlehrgang, auch bekannt als „Bundesheer“.

Ebenfalls eine neue Mode: Man verlegt die Übungen aufs Wasser und turnt z. B. auf einem Surfbrett. Nächster Schritt: Man geht ins Wasser. Unterwasser-Gewichtheben könnte sehr beliebt werden, weil die Gewichte weniger wiegen, allerdings überleben die wenigsten länger als drei Minuten.

Bei uns ist man oft eh nur einen einzigen Buchstaben vom Sport entfernt: Gewichthaben statt Gewichtheben. Lügenstaffel statt Lagenstaffel. Weinsprung statt Weitsprung.

