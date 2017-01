Noch ist das Jahr neu, es hat noch nicht viele Kilometer auf dem Tacho und noch kaum Kratzer im Lack, und es riecht noch nach Fabrik und Cockpit-Spray –

– eine gute Gelegenheit also, bevor uns die Aufregung einholt und wir glauben, Wichtigeres zu tun zu haben, einige schöne Gedanken zu teilen, die Leser dem Autor dieser Zeilen zur Verfügung stellten (Danke dafür!):

„Es gibt keinen Humoristen, der Fanatiker ist, und keinen Fanatiker, der Humor hat. Daher ist es so wichtig, zu lachen und das Lachen zu lernen“ (Herr K. über den Humor).

„Mehr zuhören und ausreden lassen“ (Herr S. über die Gesprächskultur).

„Ich habe mir vorgenommen, öfter positives Feedback zu geben, das macht unsere Zeit vielleicht ein bisschen erfreulicher“ (Frau H. über Freundlichkeit und Höflichkeit).

Lachen, ausreden lassen und manchmal, bei Gelegenheit, ein bisschen freundlich sein – nicht auszudenken, wenn das alle täten! Dann wäre die Welt ein schöner Ort. Ist das überhaupt erlaubt?

