A68 klingt wie eine Autobahn, ist aber ein Eisberg mit 5800 Quadratkilometern, der vermutlich keine Ahnung hat, dass er 2,25-mal so groß wie ist das Saarland bzw. knapp 1,5-mal so groß wie das Burgenland ist.

In Deutschland ist es ja Tradition, dass große Dinge mit dem Saarland verglichen werden. Das Saarland gilt in Deutschland als merkwürdigstes Bundesland. Die Saarländer werden als halbe Franzosen angesehen, die komische Sachen essen und einen verdächtigen Hang zur Gemütlichkeit haben. Bei uns ist die Bezugsgröße meist das Burgenland.

Der häufigste Flächenvergleich ist jedoch der mit dem Fußballfeld – eigentlich unlogisch, denn Fußballfelder sind unterschiedlich groß, zwischen 4050 und 10.800 Quadratmeter. A68 ist also so groß wie 537.000 bis 1,4 Millionen Fußballfelder (Himmel hilf, dass das jetzt richtig gerechnet ist!) und böte sich daher als Austragungsort einer Fußball-WM an.

A68 ist übrigens auch ziemlich schwer, eine Billion Tonnen, also etwa doppelt so schwer wie das Saarland nach einer Portion „Geheirade“ mit Specksoße.

