... kommen die Leut’ zsamm: im Café the Connection in der Garnisongasse 11. Inhaberin Valerie Mühlenburg hat dort vor fünf Jahren einen Verein gegründet. Der bietet Deutschkurse für junge Menschen an. Auch Kurse für Mathematik, Englisch, Computer sowie Workshops für Bewerbungen und für den vernünftigen Umgang mit Geld.

Die Kaffeesiederin folgt einer Vision: "Ich möchte jungen Geflüchteten bzw. jungen Migranten die gleichen Start-Chancen geben, wie sie österreichische Jugendliche oft haben." Zu den Kursen kommen hauptsächlich junge Leute zwischen 15 und 25. Ihr Status ist niemals ein Ausschließungsgrund.

Die Kurse in der Ankerbrotfabrik halten Lehrer, Deutsch-Trainer, Studenten, Pensionisten. Alle ehrenamtlich. Und da wären wir auch beim Thema dieser Tage. Befragt nach einem Wunsch zu Weihnachten, sagt Valerie Mühlenburg: "Wir suchen Menschen, die bei unserem Mentoring-Programm mitmachen möchten: für sechs Monate einen Jugendlichen begleiten, beim Deutschlernen helfen, Nachhilfe geben, auf Amtswegen begleiten bzw. die Jugendlichen spüren lassen, dass sie bei uns willkommen sind." Nachsatz: "Und natürlich freuen wir uns über Besuch im Café." Dort sammeln einige Schüler erste Berufserfahrungen.

Nähere Infos: www.theconnection.at