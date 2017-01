„Es sieht aus wie eine Ente, es geht wie eine Ente, es quakt wie eine Ente. Aber ist es wirklich Fernsehen?“ Der großartige Ron Perlman versuchte, mir mit diesem Satz das Paradoxon der modernen Streaming-(TV)-Welt zu veranschaulichen. Ich lache jedes Mal über den Spruch.

Was die goldenen Zeiten von Fernsehen ausmacht, ist auch die größte Herausforderung, der sich klassisches TV stellen musste: Konkurrenz in der eigenen Formensprache, jedoch außerhalb der eigenen Verwertungszwänge. Was Netflix und andere Streamingsender für einzelne Inhalte regelrecht verpulvern können, ist sagenhaft. Ebenso wie deren Qualitätsanspruch und die scheinbare Vernachlässigung allen inhaltlichen Übels: Der Quote.

Als Konsument sitzt man also auf dem Sofa und hat die Wahl: Hochklassiges zu einem vernünftigen Preis (wann ich will). Oder die Promi Darts WM auf ProSieben um 20.15 Uhr.

Beides probiert, kein Vergleich. Quak!