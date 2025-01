Auf Kanzler-Kurs: Wie sich Kickl neu zu (er)finden versucht

Er beginnt wie gewohnt. Wie man ihn kennt. Den Oppositionspolitiker, der das Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen als "Mumie" bezeichnet. Der 2024 beim Neujahrstreffen noch Regierungsverantwortliche von ÖVP und Grünen aus der Corona-Zeit in "Fahndungslisten" anführen will.

Herbert Kickl erklärt die "Zuckerlkoalition für gesprengt", das "verkehrte Denken" für vergangen. Doch relativ schnell beginnt er dann seine eigene Geschichte(n)erzählung und damit einher geht seine neue Rolle.

Kickl muss die Oppositionsrolle ablegen, will er mit der ÖVP tatsächlich eine Regierung verhandeln und selbige eingehen. Und das versucht er auf offener Bühne, über eine Stunde lang in der Pyramide in Vösendorf. Der schärfste Rhetoriker unter den Spitzenpolitikern schickt in der Pyramide Vösendorf "Umarmungen, Busserl" und sagt zu 3.000 Funktionären wie Fans, die "Kickl kann's"-Schilder in die Höhe halten: "Ich liebe Euch".

Er dankt EU-Mandatar Harald Vilimsky für seinen Patriotismus, Christof Bitschi für die "Frischzellenkur im Ländle", getraut sich einen Tag vor der Burgenland-Wahl seinem Vorgänger im Amt und Kontrahenten in der Partei - Norbert Hofer - bereits zum Wahlerfolg zu gratulieren - da blitzt es kurz durch.

Doch dem Versatzstück seiner sonstigen Kritik-Kanonaden ("Kim Jong"-Doskozil ist auf "Entwöhnung") folgen sogleich verbale Streicheleinheiten gen Süden. Mit Mario Kunasek habe die Steiermark "einen Landesvater ganz im Geiste von Jörg Haider". Dominik Nepp werde in Wien "die blaue Welle" weiterreiten und habe das Surfbrett schon ausgepackt.

Politik müsse "fühlen wie die eigene Bevölkerung", "denken wie die eigene Bevölkerung", "handeln wie die eigene Bevölkerung". Kickl will die "große Welle" zu einer "rot-weiß-roten Welle transformieren". Und muss sich dafür selbst transformieren, sich in seiner neuen Rolle wie einer neuen Rhetorik zurecht finden. Eine ähnliche 180 Grad-Wende vollführen wie sein Verhandlungsgegenüber, ÖVP-Chef Christian Stocker. Weniger stakkatoartiges Skandieren ("Klimakommunismus", "Bürokratiemonster") mehr metaphorisches Erzählen ist beim Neujahrstreffen zu hören. Drei klare und vielleicht eine versteckte Botschaft sind in seiner Rede zu finden.