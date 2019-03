Kann die Justiz irren?

In jüngster Zeit hat die Justiz leise Zweifel an ihrer Weisheit genährt: Aktuelles Beispiel ist das Kuh-Urteil in erster Instanz, das das „wanderbare Österreich“ mit horrenden Schadenersatzzahlungen für einen Almbauern auf den Gipfel trieb. Muss/Darf man auch überlange Verfahren kritisieren (Buwog/Grasser und Bawag, wo am Freitag nach 13 Jahren vier neue Anklagen kamen), zu harte Urteile sowie Zickzackkurs (etwa bei Peter Westenthaler)? Oder sind an merkwürdigen Entscheidungen vielleicht nicht nur Gerichte schuld, sondern auch wir selbst? Gut möglich. So wird zum Beispiel ein Unglücksfall wie der auf der Alm immer seltener als schicksalhaft akzeptiert. Immer muss jemand verklagt werden. Aber nicht überall gibt es einen wirklich Schuldigen, und Recht bedeutet nicht unbedingt Gerechtigkeit. Wir wollen Rechtsschutz gegen alles, auch gegen den Tod. In den USA hat diese von Anwälten als Geschäftsmodell geförderte Klagswut übrigens zu einer massiven Verteuerung des Gesundheitswesens geführt.