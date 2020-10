Jedermanns Fest am Rande einer großen Depression

Dazu auch eine aktuelle Nachricht aus der Flugbranche, die mehr oder minder gerade Hand in Hand mit dem Tourismus vollkommen zusammenbricht: Fast 200 Flughäfen in Europa stehen vor der Pleite. Es handelt sich dabei um eher kleinere Airports. Die 20 größten Airports existieren noch. Sie verbrennen aber täglich viel Geld, um offenzubleiben und um damit zigtausenden Menschen ihre Jobs zu sichern. Dazu haben sie Schulden in der Höhe von 16 Milliarden Euro aufgenommen. Das entspricht 60 Prozent ihres Umsatzes in einem normalen Jahr.

Hinter all diesen Zahlen stehen menschliche Schicksale. Die Arbeitslosigkeit wird europaweit um zig Millionen in die Höhe schnellen. In Österreich wird sie diesen Winter die halbe Million überschreiten.

Das soziale Netz – und damit der soziale Friede – wird solcherart einer existenziellen Probe unterzogen. Denn die Staatseinnahmen sinken dramatisch. Dazu ein Vergleich: Im Jahr 2009 sanken in Österreich die Staatseinnahmen nach dem Lehman-Kollaps im Jahr davor um 1,5 Milliarden Euro. Heuer sind es laut Fiskalrat 13,2 Milliarden. 2020 und 2021 wird das Staatsbudget mit knapp 55 Milliarden Euro durch die Krise belastet.

Darin sind alle Hilfsmaßnahmen enthalten, die für Arbeitnehmer und Unternehmer vorgesehen sind. Diese Berechnung hat allerdings einen Haken: Sie hat einen zweiten Lockdown noch gar nicht berücksichtigt.