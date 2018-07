Ja zu 12-Stunden-Tag, aber mit fairen Regeln

„Günther, der Pflasterer“ verlegte tagtäglich bleischwere Steine. Zwei Stunden braucht er vom Aufstehen bis zur Arbeit, 3400 Kilo hat er nach acht Stunden Arbeit „knieend über Kreuz gelegt“. Künftig werde er „noch einmal 1800 kg“ schleppen müssen. „Wenn er schnell heimfahrt, ist er dann um acht Uhr daham – um um vier Uhr wieder aufzustehen ...“. „Günther“ wurde jüngst von Spitzengewerkschafter Willi Mernyi als tragisches Opfer von Kurz & Strache ins Leben gerufen – und sorgt als Internet-Video für Furore.

Mernyi hat einen guten Ruf als Kampagnen-Profi samt gesundem Hang zum Populismus. Sein „Günther“ taugt aber für vieles, aber nicht als Symbolfigur für den 12-Stunden-Tag. Kein Unternehmer, der bis zwei zählen kann, wird einen Pflasterer 12 Stunden arbeiten lassen – weil das heute jede Maschine 24 Stunden ohne zu murren besser kann. Er weiß auch, dass er so nur Geld verlieren würde, weil kein Mensch im gleichen Tempo zwölf Stunden lang schwere Steine schleppt.

Der Zerrbild des Ausgebeuteten hat sich aber längst verselbstständigt. Irregeleitete Gewerkschaftsaktivisten postierten „Günther“-Pflastersteine vor der Haustüre von türkis-blauen Abgeordneten – samt Grabkerze. Der geplagte Pflasterer mutiert so zum lebensgefährlichen Pflasterstein. „Günther“ wurde für den ÖGB so zum Bumerang mit Mühlsteinpotenzial. Mit maßlosen Übertreibungen und missglückten Protestsymbolen, die nur Gewaltfantasien provozieren, arbeitet der ÖGB konsequent mit an seiner Entmachtung. Wer allein mit Versatzstücken aus dem Arbeitermuseum hantiert, ist bald selber dafür reif.