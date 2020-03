In der Endlosschleife

Da macht der ÖGK-Chef den Vorschlag, dass die Kassen enger mit den Ambulanzen kooperieren könnten. Zwei Systeme, die bisher nebeneinander statt miteinander agierten, sollen besser verzahnt werden.

Doch anstatt zumindest die Praxistauglichkeit dieser Idee auszuloten, kommt sofort ein Sturm der Entrüstung. Konkret diesmal von der Ärztekammer, die gleich vor Zerstörung der ärztlichen Versorgung warnt und dem ÖGK-Chef Inkompetenz vorwirft.

Somit ist der aktuelle Versuch einer Reform im Keim erstickt, noch ehe er im Detail ausformuliert wurde. Und man kann wieder in die Endlosschleife zurückkehren, in der man es sich so gemütlich gemacht hat, um in Sonntagsreden die Schwachstellen des heimischen Gesundheitssystems zu beklagen.