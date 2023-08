Hut ab vor Christian Wehrschütz!

Erster März 2022. Ich atme auf, als KURIER-Fotograph Jürg Christandl und ich den Fluss Dnepr überqueren. Nach fünf Tagen Beschuss, Gefechten, Toten in der Stadt Charkiw war für uns klar: Wir müssen die Möglichkeit annehmen, die Stadt, die 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist, zu verlassen. In einigen Momenten hatten wir einfach nur Glück, zu überleben. Etwa einfach nur deshalb, weil wir uns dagegen entschieden hatten, noch einmal auf den Hauptplatz der Stadt zu fahren. Genau dort schlug zehn Minuten nach unserer Entscheidung ein Marschflugkörper ein.

Als wir am nächsten Tag weiter gen Wien fuhren, hörten wir, dass Christian Wehrschütz doch in Kiew – beziehungsweise in der Umgebung der Stadt - bleiben werde. Einer Stadt, die zu diesem Zeitpunkt ebenso wie Charkiw bombardiert, beschossen und belagert wurde. „Respekt!“, fuhr es mir durch den Kopf. Und ja, auch eine gewisse Portion Scham. Er blieb, wir fuhren heim. Kamen in Wien an, fuhren acht Monate später wieder an die Front. All diese Zeit war Wehrschütz in der Ukraine, berichtete, analysierte. Und tut das bis heute.