Nach ORF-Panne: Wehrschütz bezieht Stellung

"Der Vorwurf einer prorussischen Haltung ist einfach nur falsch und böswillig"

Am Freitagabend veröffentlichte dann die Kronen-Zeitung einen an ihre Leserinnen und Leser gerichteten offenen Brief. Darin bezieht die "Stimme des ORF aus der Ukraine" Stellung zu dem Fauxpas. "Der Fehler unterlief, weil wir aus seriöser österreichischer Quelle 77 derartige Videos erhalten und das verwendete nicht mehr gesondert überprüft haben. Dieser Fehler wird mir eine Lehre sein, denn er ist der erste dieser Art in 23 Jahren als Korrespondent", gestand Wehrschütz in dem Brief. Die Berichterstattung über die Korruption in den ukrainischen Streitkräften sei dennoch "an sich korrekt" gewesen.