ORF: Falsche Ukraine-Videos in Wehrschütz-Beitrag in der ZiB

ORF bestätigt falsche Videos

Am Donnerstagabend bestätigte der ORF via X, falsche Videos für den Beitrag verwendet zu haben: "Weiterführende Recherchen des ORF und eine nochmalige Überprüfung haben ergeben, dass die angesprochenen Videos aus der Ukraine nicht den in der "Zeit im Bild" vom 16. August (Anm. Red: 15. August) transportierten Inhalten entsprechen, was der ORF außerordentlich bedauert", hieß es.