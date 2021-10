Holocaust-Gedenken: Auch in Demut kann man erstarren

Österreich hat sich in seiner Rolle als Mittäter inzwischen ebenso eingerichtet, wie es sich einst in jener als Opfer eingerichtet hatte. Heute ist die Rückgabe der von den Nazis geraubten Kunstwerke eine knifflige Angelegenheit für Historiker und kein heikles Thema für politische Debatten. Dass die Nachkommen geflohener jüdischer Österreicher heute wieder unsere Staatsbürgerschaft bekommen, ist eine Geste, die rührt – und niemanden mehr provoziert.

In unserem Umgang mit dem Nationalsozialismus steckt heute längst mehr Gelassenheit als Betroffenheit – und das birgt auch Gefahren. Die Auseinandersetzung mit totalitärem Denken, mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit der Aushöhlung demokratischer Grundrechte darf nicht allein den Gedenktagen in Auschwitz und Mauthausen überlassen werden. Denn dafür sind all diese Probleme viel zu präsent, spalten unsere Gesellschaft oft mehr, als wir es uns gerne eingestehen wollen.

Dass der Holocaust ein historisch einzigartiges Verbrechen ist, kann uns nicht daran hindern, die Botschaft, die uns die Geschichte geschickt hat, auf die Gegenwart umzulegen. Wie gehen wir damit um, dass in Nachbarländern die Demokratie ausgehöhlt wird? Wann machen wir uns mitschuldig, wenn wir das Leiden von Kindern in Flüchtlingslagern tatenlos hinnehmen? Wann müssen wir gegen totalitäres Denken oder die Missachtung von Frauenrechten in unserer Gesellschaft einschreiten, auch wenn es im Namen einer Religion passiert?

Im „Niemals vergessen“, dem Grundsatz, den Österreich erst sehr spät für seinen Umgang mit dem Nationalsozialismus etabliert hat, steckt mehr als die Aufforderung zum braven Gedenken. Es ist die Aufforderung zu einer fortwährenden Debatte – und je schmerzhafter die unsere oft nur scheinbare moralische Eintracht aufreißt, desto besser.