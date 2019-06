Heinz-Christian Straches neues Rollen-Bild

Sieben Minuten machten sein politisches Leben zunichte. In T-Shirt, mit Zigaretten und Alkohol ließ Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video wissen, wie er es mit öffentlichen Vergaben, der Kronenzeitung und dem Trinkwasser hält. Heute erklärt sich der ehemalige FPÖ-Chef in knapp zehn Minuten via Facebook-Video. Und erfindet sich darin neu. Das Gegenbild zu den Bildern, die sich in das kollektive Gedächtnis gebrannt haben.

Blauer Blazer, Brille, inmitten eines Gartens liest er den eine DIN A4-Seite langen Text ab. Strache mimt den Moderator, den Erzähler seiner eigenen Geschichte.

Strache, das Opfer eines „politischen Attentats nicht nur auf meine Person und die FPÖ, sondern auch auf eine erfolgreich - wahrscheinlich zu erfolgreich - arbeitende Regierungskoalition“.

Strache, der Geläuterte, der „sämtliche denkbare Konsequenzen gezogen“ hat.