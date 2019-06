Philippa Strache: Zweite First Lady mit Polit-Ambitionen

Allerdings vergebens, denn sie war so sauer auf ihren Ehemann, dass sie sich weigerte, die Rede ihres „kleinen Monsters“, wie sie Strache nennt, am TV-Bildschirm mitzuverfolgen. „Ich habe ihn am härtesten Tag auch nicht verabschiedet, ich konnte ihm aus meiner Kraft heraus nicht helfen“, gab sie zu. Schon im Beamtenministerium, wo Strache als Vizekanzler tätig war, wurde erzählt, dass Philippa Einfluss auf die Politik

des Ehemanns ausübe, was so manchem Mitarbeiter zu weit ging.