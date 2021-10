Aber Schallenberg ist der erste Kanzler, der nicht Parteichef ist (Ausnahme: die Beamtenkanzlerin, die dementsprechend nichts weiterbrachte). Schallenberg wird, um auf Sicht handlungsfähig zu sein, Parteiunterstützung brauchen. An diesem Punkt kommen die ÖVP-Landeshauptleute ins Spiel. Es liegt jetzt an ihnen, inwieweit Kurz das offizielle Gesicht und der faktische Steuermann der ÖVP bleibt.



Die Landeshauptleute haben Kurz 2017 die ÖVP überantwortet, weil sie sich von ihm Rückenwind bei den Wahlen in Niederösterreich, Tirol und Salzburg versprachen. Diese Länder (und Kärnten, wo es für die ÖVP aber nicht um den Landeshauptmann geht) werden in 15 Monaten und folgend wieder wählen.



Während dieser 15 Monate werden Justiz-Ermittlungen und Einvernahmen türkiser Prominenz sowie ein Untersuchungsausschuss über das „System Kurz“ die Innenpolitik prägen. Im Jänner 2023 wird dann das ÖVP-Kernland Niederösterreich zum Testfall: Wie weit ziehen die Skandale die Volkspartei runter? Danach sind Tirol und Salzburg dran.



Man sieht, die staatspolitische Verantwortung der ÖVP-Landeshauptleute geht in diesem Fall Hand in Hand mit ihren Selbstschutzinteressen. Halbe Sachen reichen nicht, ein glaubhafter Schlussstrich unter das „System Kurz“ wird ihnen nicht erspart bleiben – mit dem ganzen Register von neuem Parteiengesetz, Transparenzgesetz und Neuaufstellung der Bundes-ÖVP.



Als trittsicher haben sich die Grünen in dieser schwierigen Phase erwiesen. Sie wollten einen untadeligen Kanzler, um die Regierung zu retten und haben dafür alles riskiert. Sie sind mehr Staatspartei als die SPÖ, die ohne Wählerauftrag, aber dafür von Kickls Gnaden an die Macht drängte.