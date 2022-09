Gewerkschafter als Unruhestifter

Wenn den Gewerkschaften etwas am Standort Österreich liegt, dann müssen sie in den Verhandlungen sofort einen Gang runterschalten. Für Betriebsversammlungen oder Streiks hätte in dieser schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage kaum jemand Verständnis. Die doch eher überschaubare Zahl von 30.000 Teilnehmern (bei 1,2 Millionen ÖGB-Mitgliedern) am Samstag bei den Kundgebungen im ganzen Land zeigt ja, dass die Menschen nicht noch weitere Unruhe haben wollen.

Und ebenso die Unternehmer. Schon jetzt droht infolge der möglichen Energieknappheit eine Pleitewelle und die Abwanderung von Betrieben. Die Gewerkschaft sollte diese Tendenzen im Sinne der Arbeitnehmer und ihrer Mitglieder nicht noch anheizen.