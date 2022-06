Hinteregger-Geschäfte mit Rechtsextremem: Ein Doppelpass ins Aus

Martin Hinteregger ist kein unbeschriebenes Blatt, hat er doch in seiner Karriere mit starken Leistungen für Highlights, aber auch mit Eskapaden für Schmunzeln, Erstaunen oder Kopfschütteln gesorgt. Sowohl in Salzburg, als auch in Frankfurt. Einige Anekdoten hat er selbst in seiner Autobiografie festgehalten.