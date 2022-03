Zeit für Boykott und Isolierung Russlands!

Der Angriffskrieg auf die Ukraine muss zum EU-weiten Boykott und zur Isolierung Russlands führen. Halbherzige Sanktion, hart verpackt, und schöne Worte stoppen Putins Panzer nicht. Zeitenwende ist gut, aber wir brauchen den Waffenstillstand. Der 24. Februar 2022 hat alles verändert. Russland hat sich für Krieg entschieden. Dialog und Diplomatie sind gescheitert. Die Ukraine wird überfallen, weil sie uns, dem Westen, der NATO und der EU beitreten wollte. Das geht uns alle an. Der Atommacht Russland können wir militärisch nichts entgegensetzen. Die Ukraine kämpft nun eine Woche alleine. Wir schauen nur zu, wie Putins Panzer die Ukraine zerschlagen. Demonstrieren, das Heldentor in den Farben der Ukraine anstrahlen, Ukrainer auf der Flucht aufnehmen, spenden für Nachbar in Not, das ist alles richtig und wichtig. Aber das stoppt die Panzer nicht. Aber wir sind nicht hilflos als Europäische Union. Wir sind der Markt. Auch ohne Waffen hat der Markt Macht. Wir können uns verweigern. Als Konsumenten und Bürger. Es ist Zeit für den Boykott und die Isolierung Russlands. Wenn die Panzer rollen, kann es keinen Handel geben. Sanktionen waren gestern. Nun muss der Handel eingestellt werden. Es gilt seit immer. Kein Handel mit dem Feind. Nun muss Russland wirtschaftlich wirklich isoliert werden. Die SWIFT-Blockade muss klarerweise auch den Energiebereich umfassen. Halbherzige Sanktionen, die hart klingen, provozieren Putin nur. Wir müssen seinen Krieg und seine Panzer stoppen. Und zwar sofort. Daher der komplette Boykott Russlands. Der Boykott von Europäischen Firmen, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen. Jetzt kann niemand neutral bleiben. Wir brauchen ein Import Verbot von Energie aus Russland. Kein Erdöl, Gas, Uran, Kohle aus Russland mehr in der EU. Sicher, heizen wird dann teuer, doch ein langer Krieg in der Ukraine kostet Europa sicher mehr. Und vielen Ukrainern und Russen das Leben. Auch ohne Gas aus Russland wird uns sicher nicht so kalt werden wie den Menschen in den

U-Bahn-Schächten unter Kiew oder entlang den verschneiten Fluchtwegen in den sicheren Westen. Handel ist Teil des Friedens, niemand handelt mit dem Feind. Keine Mandate in Russischen Aufsichtsräten. Keiner darf dem Feind dienen. Beschlagnahme russischen Eigentums in der EU. Verbot der Verwendung des Euros für alle Russischen Institutionen. Ende dieser Woche darf kein Bankomat in Russland mehr Geld ausgeben. Wer hier abwartet, abwägt und zuschaut, ist nicht der kluge Neutrale, sondern steht auf der Seite Russlands.

Der wirtschaftliche Schaden für Russland muss so hoch sein, dass die Eliten und die Menschen Russlands sich gegen Putins Krieg wenden. Halbe Maßnahmen ermuntern Putin nur, schneller und härter anzugreifen. Wenn wir die Panzer stoppen wollen, ohne direkte Intervention der NATO, müssen wir den Handel einstellen. Europa als Markt-Macht des Friedens muss sich Russland nun verweigern.

Günther Fehlinger ist Development Consultant