Warum die Europawahl den Parteien nicht egal sein sollte

In eineinhalb Monaten sind Wahlen zum Europäischen Parlament. Die Parteien bringen sich in Stellung, die Spitzenkandidaten rücken ins Rampenlicht. Zeit für eine Bestandsaufnahme des heimischen EU-Meinungsbildes, in dem sich zwei augenscheinliche Trends bemerkbar machen.

Trend eins: Die Zeiten, in denen die Europawahlen niemanden vor dem Ofen hervorgeholt haben, sind vorbei. Fragt man die Menschen in Österreich, ob sie am 9. Juni ihre Stimme abgeben wollen, so antworten aktuell 54 Prozent laut einer ÖGfE-Umfrage, dass sie das sicher vorhaben, ein weiteres Viertel kann es sich vorstellen. Damit ist die Wahlbereitschaft schon einmal höher als 2019 und die Chance auf eine ähnliche hohe Wahlbeteiligung (59,8 Prozent der Wahlberechtigten) stehen gut.