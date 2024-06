Väterlichkeit: Heraus aus dem Wahrnehmungsloch

Kinderpsychiater John Bowlby postulierte in den 1950er-Jahren, dass für den Aufbau einer stabilen Bindung die Beziehung des Kindes zu einer zentralen Bindungsperson notwendig sei, und meinte damit im Wesentlichen jene zur Mutter. Bereits in den frühen 1960er-Jahren wurde die These widerlegt. Kinder können bereits in den ersten Lebensjahren gleichwertige Bindungen zu verschiedenen Personen, also auch zu ihren Vätern, aufbauen. Entscheidend sei dabei nicht die zeitliche Dimension, sondern die Qualität des Fürsorgeverhaltens. Diese Botschaft entging jahrzehntelang der allgemeinen Wahrnehmung. Zudem war für die Forschung fast nur das Bindungsverhalten des Kindes zur Mutter von Interesse. In den letzten beiden Jahrzehnten wurde auch die Rolle von Vätern unter die Lupe genommen, mit beachtlichen Ergebnissen. Studien zufolge beeinflusst väterliches Engagement bereits vorgeburtlich die Bindung zum Kind. Bereits im Bauch reagieren Kinder signifikant auf väterliche Zuwendung. Mit der Geburt sinkt bei Vätern der Testosteronspiegel und das Oxytocin und sogar das Prolaktin im Blut steigen zeitgleich mit dem väterlichen Engagement an.