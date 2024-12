Unvorstellbar, was Monate lang an der Weststrecke passiert ist

Unvorstellbar war das ÖBB–Management über Monate. Eine Naturkatastrophe, wie wir sie im September hatten, gab es nicht zum ersten Mal. Gelernt haben wir nichts. Mich verwundert, wie schwerwiegende Folgen dies in einem gut strukturierten Land hat. Man stelle sich vor, bei uns gäbe es Hurrikans oder Tornados wie in Amerika – Österreich wäre vermutlich handlungsfähig.

Nach drei Monaten herrscht nun seit Sonntag laut ÖBB auf der Westbahnstrecke wieder Normalbetrieb. Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) sagte, die Mitarbeiter der ÖBB hätten in den vergangenen Wochen „Unvorstellbares geleistet“.

Seit November fuhren wenigstens zwei Züge pro Stunde (statt sechs). Dann fielen aber wieder Züge wegen technischer Gebrechen aus. Wenn endlich ein Zug eingefahren ist, sah man Menschen zusammengepfercht, schlimmer als bei Tiertransporten. Bei Tieren würden sich Tierschützer aufregen, bei uns Arbeitnehmern tut dies niemand. Menschen mit gültigem Ticket wurden (auf der Langstrecke) wie Verbrecher von der Polizei aus dem Zug geführt. Man brauchte also eine Sitzplatzreservierung (Mehrkosten von drei Euro pro Fahrt). Allein anhand der Jahreskarten- und Klimaticket-Besitzer hätte man die nötige Kapazität schätzen können, um vielleicht mehr Waggons anzuhängen. Aber nein, die Bahnsteige seien zu kurz , so die Auskunft der Bahn.

Unvorstellbar ist es, dass ein Tunnel im Bereich der Hauptschlagader in den Westen mit solch hausgemachten Problemen gebaut wurde.

Unvorstellbar war es, dass ausgerechnet der neue Gleisapparat zwischen Wien und Altlengbach darunter so gelitten haben soll. Oder wie erklärt man sich den totalen Ausfall des S-Bahn-Verkehrs zwischen Wien und St. Pölten?

Unvorstellbar auch der Rat mancher ÖBB-Mitarbeiter: „Besser Sie fahren mit dem nächsten Zug.“ Der nächste kam aber erst in einer Stunde – wenn überhaupt. Normale Arbeitnehmer können aber nicht einfach die Arbeit warten lassen.

Ich lade die hoch bezahlten Manager ein, mit mir einmal in der Kälte 30 Minuten am neuen Bahnsteig in Tullnerbach/Pressbaum zu warten: 24 Sitzplätze bei 259 Park-and-Ride-Stellplätzen. Dafür hätte man das schöne alte Bahnhofsgebäude nicht abreißen müssen.

Und wie kann es sein, dass es bei deutlichen weniger fahrenden Zügen keine Reserven gab? Könnte es vielleicht sein, dass diese gar nicht mehr im Lande sind und die neuen Garnituren, mit denen sich LH Mikl-Leitner präsentiert hat, noch gar nicht geliefert sind?

Es wäre ein Auftrag an die Politik, das zu klären und uns, die wir in dieses System einzahlen, zu unterstützen.

Lydia Triffterer arbeitet in Wien und lebt in Niederösterreich