ÖBB auf Platz 4: Wie schlagen sich Österreichs Züge im europäischen Bahnranking?

Am 15. Dezember 2024 tritt der neue Bahnfahrplan europaweit in Kraft. Zeitgleich wird die Weststrecke nach den Unwetterschäden wieder gänzlich in Betrieb genommen. Ab Sonntag fahren die ÖBB Railjets wieder mit bis zu 230 km/h auf der neuen Weststrecke und ermöglichen Fahrten zwischen Wien Meidling und St. Pölten in 22 Minuten.



Auch alle Fernverkehrszüge vom Westen über Wien Hbf nach Flughafen Wien stehen den Reisenden wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Alle ICE-Verbindungen von und nach Deutschland fahren wieder direkt von und nach Wien Hbf. Auf der Südstrecke können auch wieder verstärkt Railjet-Garnituren eingesetzt werden.

Im Fahrplanjahr 2025 fahren die ÖBB täglich über zu 4.600 Züge im Nah – und Regionalverkehr. Im Fernverkehr bieten die ÖBB über 340 tägliche Verbindungen innerhalb Österreichs und ins Ausland.