Tiefe Gräben und zu wenig Energie für Lösungen

Die Spaltung der österreichischen Bevölkerung ist am Samstag sichtbar geworden, sie vergrößert sich aber schon länger. Armut nimmt neue Formen an, nicht mehr Arbeit gegen Kapital, sondern Inländer gegen Ausländer, überlastete Familien gegen Arbeitslose und Ältere, Zweithausbesitzer gegen Patchworkfamilien in Zimmerküche mit nur einem Computer für Homeoffice plus Homeschooling.

Die Pandemie konnte nicht bekämpft werden, weil Experten und der Politik in Österreich nicht geglaubt wird.

Impfungen wurden stärker verweigert als in den Ländern, in denen man der Regierung vertraut oder auch denen, wo man sie fürchtet. Und die Opposition hat ein Jahr lang unter dem Vorwand des Ibiza-Skandals – verursacht durch Strache und Gudenus – die türkise Regierungsmannschaft unter Korruptionsverdacht gestellt, und sie durch ein fünfstündiges Interview zu Aussagen gezwungen, die man als dann als falsche Zeugenaussage interpretieren konnte.

Nicht, dass Jungstar Kurz immer unschuldig war; eine Bezahlung von zweckdienlichen Umfragen durch den Steuerzahler wäre wirklich Korruption.

Es ist auch keine Rechtfertigung, dass die SPÖ sich immer vom Ifes-Institut und Karl Blecha alles bestätigen ließ; oder wenn ein späterer Kanzler durch seinen Berater Silberstein den aufstrebenden Jungstar beobachten ließ.

Abgelenkt von den täglichen Ibiza-News haben die Mitteparteien – dazu zählt Schwarz, Rot und Pink – vergessen, die Bevölkerung über Notwendigkeit und Vorteile der Impfung zu informieren.