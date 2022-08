Runter vom Gas!

Die meisten Menschen ben√∂tigen nicht die furchtbaren Bilder der verheerenden Br√§nde in S√ľdeuropa, um die Problematiken, welche die Klimakrise mit sich bringt, zu verstehen. Die Notwendigkeit von raschen und effektiven Ma√ünahmen ist der Bev√∂lkerung bewusst. Die entscheidende Frage scheint derzeit nur zu sein, wo fangen wir an, welche Ma√ünahmen sind die richtigen, und wie kommen wir letztlich global zu Effekten. Durch den russischen Krieg in der Ukraine sind wir zus√§tzlich mit einer den meisten bisher unbekannten Problematik einer enormen Energieabh√§ngigkeit von Russland konfrontiert. Diese wirkt sich heute schon und im Herbst noch drastischer auch auf die europ√§ischen Energiesituation aus. Hier sind L√∂sungen f√ľr eine Einsparung der Treibhausgase bei gleichzeitigen Energieeinsparungen gefragt.

Die meisten diskutierten Ma√ünahmen wie D√§mmungsma√ünahmen, Heizungsumstellungen, alternative Energieformen usw., k√∂nnen aus heutiger Sicht nur mittel- bis langfristig durchgef√ľhrt werden. Wenn es eine Ma√ünahme gibt, die sowohl den Aussto√ü von Treibhausgasen als auch den hohen Energieverbrauch fl√§chendeckend rasch einsparen l√§sst, ist es erstaunlich, dass die verantwortlichen PolitikerInnen derzeit noch z√∂gern, diese relativ einfach und g√ľnstig umsetzbare, gut erkl√§rbare, und auch sozial gerechte Ma√ünahme rasch umzusetzen.

Ein Tempolimit von 100‚ÄÖkm/h auf Autobahnen und 80‚ÄÖkm/h auf Landstra√üen zeigt nach allen wissenschaftlichen Berechnungen deutliche positive und durchaus relevante Effekte auf die Treibhausemissionen. Zus√§tzlich wird durch den signifikant verminderten Kraftstoffverbrauch bei diesen Tempolimits die europ√§ische Abh√§ngigkeit von russischen Energielieferungen gesenkt, ein erkl√§rtes europ√§isches Ziel angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die traditionell kultivierte ‚ÄěFreiheit auf der Stra√üe‚Äú ist ein Konzept und Wahlmotiv der 70er- und 80er-Jahre. Die aktuelle Situation erfordert die Umsetzung vieler Ma√ünahmen, wenn wir eine realistische Chance wahren wollen, den n√§chsten Generationen einen halbwegs lebenswerten Lebensraum Erde zu hinterlassen. Das Umsetzen mittel- und langfristiger Ma√ünahmen wird mit Hochdruck vorangetrieben werden m√ľssen, rasche Sofortma√ünahmen jedoch zeitnah beschlossen. Wenn es den verantwortlichen PolitikerInnen derzeit schwer zu fallen scheint, ein solches Tempolimit sofort zu beschlie√üen, ohne in ihrer Popularit√§t zu leiden, k√∂nnen sie ja durch den Zusatz ‚Äětempor√§res‚Äú Tempolimit versuchen, diese Notwendigkeit abgemildert zu kommunizieren. Die Wahrheit ist der Bev√∂lkerung jedoch zumutbar, und es gibt keinen Weg daran vorbei. Wir m√ľssen jede m√∂gliche Ma√ünahme, und damit die Einf√ľhrung von Tempolimits, ergreifen, und zwar sofort.

Klaus Atzwanger ist Verhaltenswissenschafter und Unternehmensberater.