Pampers gegen Nestbeschmutzung?

Beim Impfstart im Maimonides Zentrum, dem Pflegeheim der Israelitischen Kultusgemeinde, hatten etliche Personen nicht verimpfte Restmengen in Anspruch genommen, ohne der priorisierten Zielgruppe anzugehören, darunter der IKG Präsident und ihm nahe stehenden Personen.

So weit, so skandalös. Dass der eine oder andere Bürgermeister österreichischer Gemeinden diesem zweifelhaften Vorbild folgte, dürfte den Medien für eine mediale Ausschlachtung besser geschmeckt haben als die Malversationen innerhalb der IKG. Vermutlich will man sich nicht dem Vorwurf antisemitischer Berichterstattung aussetzen. In seiner Replik auf einen kritischen NU-Online-Kommentar, der auch von der Tageszeitung Die Presse übernommen wurde, im KURIER bestätigte der Werber und Kolumnist Harry Bergmann zwar die Vorwürfe, ist aber überzeugt, dass „alles was innerhalb der jüdischen Kultusgemeinde passiert, am besten auch innerhalb der jüdischen Kultusgemeinde bleiben sollte“. Doch aus welchem Grund soll man Vorfälle, die innerhalb der IKG passieren, nicht auch außerhalb diskutieren – zumal, wenn sie, wie beim äußerst knappen Gut „Corona-Impfungen“, keine innerjüdische Angelegenheit sind.

Befürchten Verantwortungsträger in der Gemeinde etwa antisemitische Reaktionen? Will man ein Bild von Friede, Freude und koscherem Eierkuchen vermitteln? Dürfen, müssen an Juden höhere moralische Ansprüche gestellt werden? Letzteres entspräche wohl eher einem antisemitischen Klischee.