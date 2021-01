Gastkommentar

Natürlich hätte es nicht passieren dürfen. Vor allem, weil es so einfach gewesen wäre, das Richtige zu tun. Die im Maimonides Zentrum übrig gebliebenen Impfdosen, hätten an ältere Mitglieder der Gemeinde verimpft werden sollen. Die schnelle Benachrichtigung der in Frage kommenden Personen wäre keine logistische Herkulesarbeit gewesen. Ob der Präsident in diese Gruppe fällt?

Diese Antwort hätte er unter keinen Umständen selbst geben dürfen. Die Optik – und leider mehr, als nur die Optik – ist und bleibt schief. Hat er sich selbst beschädigt? Hat er das Amt des Kultuspräsidenten beschädigt? Hat er die Wiener jüdische Gemeinde beschädigt? Die erste Frage ist leicht zu beantworten: „Ja.“ Die zweite Frage ist ebenfalls mit „ja“ zu beantworten, aber dieses „ja“ bedarf einer Erläuterung. Die politische Bedeutung des Amts eines Kultuspräsidenten geht – zumindest ist das in allen europäischen Metropolen der Fall – weit über die jeweilige Größe der jüdischen Gemeinden hinaus.

Charlotte Knobloch, zum Beispiel, die Präsidentin der Münchner Gemeinde ist eine enge Vertraute von Angela Merkel. Ob das dem Amtsverständnis von Ossi Deutsch entspricht, kann ich nicht sagen und ob er diesem Amtsverständnis entspricht, will ich nicht sagen.

Die dritte Frage ist eindeutig mit „nein“ zu beantworten. Die Gemeinde wird von ganz anderen Dingen beschädigt. Der Antisemitismus nimmt in erschreckendem Ausmaß zu. Und dieser Antisemitismus wird genährt vom willkürlichen Wahn der Antisemiten. Ob da jetzt noch der Impf-Antisemitismus dazu kommt ist, wie man in Wien sagt, „a scho wurscht“. Aber die eigentliche Frage ist: was hätte ich getan, wenn man mich angerufen und informiert hätte, dass eine Impfdose auf mich wartet? Ich hätte nicht viel gefragt und mich impfen lassen.

Harry Bergmann war Werber (Demner, Merlicek & Bergmann) und ist Kolumnist.