ORF – wie wir?

Bekanntlich sollte man jemanden, der am Boden liegt nicht auch noch treten. Jedoch ist das größte Medienunternehmen Österreichs trotz massiver Seher- (oder Nicht-Mehr-Seher-)Unzufriedenheit, weit nicht am Ende und es sollte nicht wehleidig sein, wenn es einmal selbst im Fokus kritischer, in die Tiefe gehender Reflexionen steht, die manchmal „Licht ins Dunkel“ bringen. Was ORF-Mitarbeiter verdienen, wäre per se nicht der Rede wert. Diagnostisch interessant sind die psychodynamischen Reaktionen darauf.

Der Höhepunkt der monetären ORF-Wertedebatte war ein Schlagabtausch zwischen einem prominenten Anchor und dem Generalsekretär der ÖVP. Allen Ernstes debattierten hier zwei honorige Persönlichkeiten darüber, wer bei einer Jahresgage, die sich im Bereich über zweihunderttausend Euro bewegt, weniger verdient. Was geht da in einem einfachen Österreicher mit einem Medianeinkommen von ca. 32.000 Euro vor?