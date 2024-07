Zur Wirtschaftslage: Optimismus statt "Verzwergung"

Österreich beklagt in dieser Situation, dass sein Wachstum gering sei, und wir als kleines Land nichts tun können, begrenzt durch unsere Größe, stärkere Nachbarn, Budgetdefizite durch vergangene Ausgaben, viele davon für konservative Agrarpolitik und fossile Energie. Aber Österreich ist heute eines der reichsten Länder Europas. Nach neuestem Ranking des Economist liegt es auf Platz 4 in EU, jedenfalls vor Deutschland. Noch weiter vorne wäre Österreich, wenn man Klimapolitik, soziale Gleichheit und Gesundheit mitberücksichtigt; also Nachhaltigkeit prüft, statt materiellen Wohlstand gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Wir haben eine hohe Forschungsquote, gute Fachausbildung, und eine wachsende Bevölkerung, eine nie definierte Migrationspolitik hat uns dabei geholfen, dass die Bevölkerung steigt und weniger altert. Wenn auch nicht alle Migranten rasch integriert werden oder arbeiten bzw. Firmen gründen dürfen.

Wir dürfen uns nicht über Zölle auf billige chinesische Elektroautos freuen, auch wenn sie niedriger sind als die amerikanischen. Aber Österreich liegt heute genau in der Mitte Europas und hat gute Beziehungen zu den Ländern des Westbalkan. Die Neutralität ist relativ gut abgesichert – mit vorsichtigen Schritten zu einer gemeinsamen Verteidigung, und (zu geringem) Beitrag zum Frieden in der Ukraine und in Gaza.