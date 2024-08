"Mörtel" Richard Lugner ist nicht ersetzbar

Richard Lugner war bei allen Premieren der Wiener Staatsoper und des Burgtheaters, ja sogar in der Volksoper – bei Richard Wagner fünfstündigen „Meistersingern“. Er zeigte sich als ein interessierter Zuhörer und kaufte sich die Karten für sich und seine wechselnden bizarren Begleitungen selber.

Es gibt niemanden in Wien und nicht nur hier, der noch zu Lebzeiten ein Geschäftsmonument mit seinem eigenen Namen besitzt. Im Falle Richard Lugners ist es die „Lugner City“.

Als meine letzte für den Opernball beauftragte Dame Herrn Lugner keine Loge mehr verkaufen wollte, intervenierte ich gegenteilig, was zu einer der heftigsten Auseinandersetzungen mit meiner Opernball-Lady führte. Lugner bekam seine bezahlte Loge und blühte auf, wenn auch leidend mit seiner damaligen Gästin.

Lugners Erscheinen beim Opernball in der Wiener Staatsoper wurde von mehr Kameras verfolgt als jenes des Bundespräsidenten, für dessen Posten er sich übrigens mehrmals – und ein Mal sogar durchaus achtbar – beworben hatte.

Der an Ereignissen sowieso ärmliche Opernball wird den Herrn Kommerzialrat Lugner in seiner Loge zusammen mit seinen Gästinnen genauso vermissen wie die „Seitenblicke“ ihren permanenten Gast. Auch die Privat-Fernsehsender samt ihrer eigenen Lugner-Sendungen werden ihn als Reality-Star vermissen.

Der vife und gescheite Kaufmann benutzte alle und alles stets für sein Unternehmen als Werbung – ohne dafür bezahlen zu müssen.

Nicht nur die prachtvolle Lugner City zwischen Gablenzgasse und Gürtel wird ewig an Richard „Mörtel“ Lugner erinnern. Auch seine skurrile Erscheinung und seine Omnipräsenz werden uns in dieser grauen und an Persönlichkeiten ärmeren Gesellschaft fehlen, und zwar ersatzlos.

Ioan Holender war von 1992 bis 2010 Direktor der Wiener Staatsoper und gestaltete bis zuletzt eine Kultursendung auf ServusTV