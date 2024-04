Kritik an ORF-Gagen ist legitim, nicht aber ungebremstes Bashing

© Manfred Werner via Wikimedia Commons CC by-sa 4.0/Manfred Werner via Wikimedia Commons CC by-sa 4.0

Extreme Einkommensunterschiede sorgen auch innerhalb des ORF selbst für Unmut. So besteht etwa zwischen teils kärglich verdienenden freien MitarbeiterInnen und Höchstverdienenden, deren Einkommen oft nicht ihrer Leistung entsprechen, ein eklatantes Missverhältnis. Neben der Empörung über die Spitzengagen steht der ORF nach auch in Bezug auf die (schlecht kommunizierte) Haushaltsabgabe im Visier der Kritik. Der auch medial aufgeheizte Unmut richtet sich dabei paradoxerweise gegen eine Abgabe, die im Vergleich zur früheren GIS-Gebühr niedriger ausfällt.

Westenthaler gefällt sich weiter darin, ungebremst in Talkshows – teilweise als Dauergast – Attacken gegen den ORF und dessen MitarbeiterInnen zu reiten. Das ORF-Bashing von außen wird damit gleichsam durch eines von innen ergänzt. So ist der ORF für Westenthaler generalisierend eine „Propagandamaschinerie“. Dem „ZiB 2“-Anchor Armin Wolf unterstellt er „politische Agitation“. Vorwürfe, die nach meiner persönlichen Erfahrung haltlos sind. Als ORF-Redakteur und Ö1-Journal-Moderator hatte ich in der Zeit der ersten ÖVP/FPÖ-Regierung selbst einschlägige Erfahrung mit Anrufen Westenthalers bis hinein ins Studio . Es ist fraglich, ob jemand als Aufsichtsratsmitglied eines Unternehmens, das er in aller Öffentlichkeit angreift, tatsächlich geeignet ist. Einem Stiftungsratsmitglied stünde es jedenfalls gut an, die Interessen des ORF zu vertreten und nicht die einer Partei.

Kritik am ORF ist legitim, gerade auch, wenn er manchmal Objektivitätsgebote in der Berichterstattung verletzt. Verallgemeinerndes Hinhauen auf den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, dem eine demokratiepolitisch wichtige Rolle zukommt, entbehrt aber jeder Grundlage und Sachlichkeit.

Udo Bachmair moderierte als ORF-Redakteur bis 2011 Ö1-Journale und „kreuz & quer“, ist Präsident der Vereinigung für Medienkultur