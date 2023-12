Kolonialmachtsträume unseres Innenministers

Kein Vertrauen

Für die Aufhebung der Flughafenkontrollen verkündet Herr Karner ein imperatives Drei-Punkte-Programm als Bedingung. Im Punkt zwei verlangt der Innenminister die Entsendung und den Einsatz von Dokumentenberatern aus Österreich an den Flughäfen in Bukarest und Sofia, denn in die rumänischen und bulgarischen Mitarbeiter hat er wohl kein Vertrauen. Diese sind wohl in den Augen des Herrn Karner allesamt mindere, unfähige und nicht vertrauenswürdige Personen.

Höhepunkt ist der dritte Punkt der Bedingungen, in dem er die Übernahme von derzeit in Österreich befindlichen Asylwerbern – insbesondere von Afghanen und Syrern – durch Rumänien und Bulgarien verlangt. Der Innenminister agiert, als ob Österreich eine Kolonialmacht wäre und – wie seinerzeit im Habsburgerreich – die Hoheit über diese Länder „da unten“ innehätte.