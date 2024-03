Haben wir das richtige Handwerk verlernt?

Der Bildungswille in den Schulen nimmt ab, die Handwerksberufe haben keinen „goldenen Boden“ mehr, weil gescheite, logisch und handwerklich talentierte Fachkräfte fehlen. Die Eltern muss man ermutigen, talentierte Kinder ein Handwerk lernen zu lassen. In Schweden gibt es Modelle, wo jeder Studierende auch ein Handwerk lernen muss.

Wir leben in einer Welt, die wir uns selbst zurechtzimmern. Doch das Handwerk wurde verlernt. In den Schulen fehlt einfach das Fach „Lebensbildung“. Ethik ist ein Fremdwort, das zu religiös angehaucht ist und diesen Makel mit sich trägt. Wir diskutieren nicht mehr wertfrei, akzeptieren nicht mehr andere Meinungen, ohne das Gegenüber zu beschimpfen. Politiker machen es vor, das Volk macht es nach. Fußball-Ultras nehmen ihren Verein in Beugehaft, inklusive schrecklicher Morddrohungen. Der Verein lässt sich das gefallen und bezahlt noch die Strafen seiner „Fans“. Unglaublich!

„Alles ist Plastik“ ist ein Credo. Schleichend atmen wir die diffundierenden Gase der Weichmacher und Härter ein. Die Wäsche wird mit chemischen Mitteln geruchsfreundlich flauschiger, ohne auf die vielen giftigen Aromastoffe hinzuweisen. Lebensmittel sind voll von Geschmacksverstärkern. Detto passiert mit der Gen-Veränderung des Getreides.

Schon die Römer haben vor 2000 Jahren über ihre Bleirohre mehr ungesunde Stoffe aufgenommen als gesund ist. Cicero hat in seinen Reden und Büchern auf Probleme hingewiesen, die wir noch immer haben. Wir haben nichts gelernt und zimmern noch immer mit ungeeigneten Mitteln herum.

Es ist modern, nicht in der scheinbar faden Mitte zu leben, sondern besonders bei den Jugendlichen, extrem rechts oder links Antworten zu suchen. Das macht Parteien wie die KPÖ, AFD und FPÖ groß. Wer nicht selbst Bombenhagel erlebt, Hunger bis auf das Skelett abgemagert erduldet, wer nicht in Konzentrationslagern ums Überleben kämpfen muss, der tut sich leicht mit „Auf alle Fälle dagegen sein“. Die Forderungen sind alles spätpubertäre Auswüchse ungebildeter Kreise. Da wären wir wieder am Anfang. Es bräuchte einen richtigen Zauberer, um diese Welt noch zu retten. Könnte ich es, würde es in Kürze anders aussehen. Zusammen schaffen wir das aber auch, wenn wir nicht den laut schreienden „Kuckucks“ der Politik nachlaufen.

P.S. Unlängst wurde berichtet, dass Trump Amerikas Demokratie zerstören will, wenn er nicht gewinnt. Das macht er auch, wenn er gewinnen sollte. Putin wartet darauf.



Magic Christian ist in der Zauberkunst erfolgreich, dreifacher Weltmeister der Manipulation, davor Industrial Designer