Warum die freiheitlichen Bäume nicht in den Himmel wachsen

Bis dato schien der Freiheitlichen Partei Österreichs in Bezug auf Wahlerfolge nichts im Weg zu stehen. Die Wahlen zum europäischen Parlament deuteten laut Demoskopen auf einen Erdrutschsieg hin.

Die Realität fiel dann durchaus bescheidener aus, als es sich viele in der FPÖ erhofft hätten. Der laut Trendprognosen am Wahlabend prognostizierte deutliche erste Platz mit 27 Prozent der Wählerstimmen wurde zu einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen mit der unterbewerteten ÖVP mit einem Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka, der das Feld von hinten aufrollen konnte. Ein analoges Schicksal könnte der FPÖ nun bei der Nationalratswahl drohen.

Kampfparolen, sowie das Spielen mit Muskeln, die man physisch und metaphysisch oft nicht hat, sind für einen breiten Wahlerfolg mit dazugehörigem Systemwechsel zu wenig. Die FPÖ schafft es zwar in den unter Haider und Strache schon einmal erreichten Wählergruppen Resonanz zu erzeugen, darüber hinaus fehlt es ihr aber – mangels Personalauswahl und differenzierten Inhalten – an Strahlkraft hinein in die bürgerlich-intellektuell gehobene Mitte, die diesmal von Lopatka geschickt abgeholt wurde.