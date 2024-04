Einspruch, Herr Schüssel!

Dass Letzteres nicht möglich ist, zeigt ein Blick in die EU-Verträge: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und den EU-Mitgliedstaaten ausgeführt. Von einer Zuständigkeit der EU-Kommission findet sich nichts im EU-Recht. Schüssel erinnert sich wohl an seine Zeit in den 1990ern – da gab es tatsächlich vereinzelt EU-Kommissare, die etwa für Lateinamerika zuständig waren. Doch das ist längst Geschichte.

Was sich nicht geändert hat, ist die Art und Weise, wie in der EU Gesetze beschlossen werden. Die Kommission macht einen Vorschlag und Rat (also die Mitgliedstaaten) und das EU-Parlament müssen sich auf einen gemeinsamen Text einigen. Dies kann in einer ersten oder zweiten Lesung geschehen. Einigt man sich nicht, muss ein Vermittlungsausschuss einberufen werden. Einigt man sich dort, wird der Rechtsakt angenommen, kommt es zu keiner Einigung, ist das Gesetzesvorhaben gescheitert.

Das Vermittlungsverfahren nennt man Trilog (weil eben Kommission, Rat und Parlament teilnehmen). Erstaunlicherweise hat seit der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2006 unter Schüssel bis heute kein einziges EU-Land wieder so oft dieses Vermittlungsverfahren zur Einigung gebraucht: Bei 13 Prozent seiner Beschlüsse wurde der Trilog zur Einigung benötigt.