Ein seriöserer Umgang mit EU-Themen ist höchst notwendig

Lässt man einmal die aufgeheizte Stimmung vor einer Wahl außer Acht, muss man feststellen, dass es beim Umgang mit EU-Themen an zwei Dingen krankt: An grundlegenden inhaltlichen Kenntnissen und am bestehenden innerstaatlichen Regelwerk. Sowohl politische Mitbewerber wie auch Medien lassen viel zu viel inhaltlich durchgehen. Falsche Aussagen und Behauptungen wären als solche aufzuzeigen und richtigzustellen. Das kann im Einzelfall mühsam sein, sollte aber außer Streit stehen. Und was die Regeln angeht: Die kann und sollte man rasch ändern.