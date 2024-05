Doppelter Schock für Israel und das Jüdische Volk

Das größte Massaker an Juden seit der Shoah am 7. Oktober 2023 durch die Verbrecher der Hamas, die brutalen Vergewaltigungen, Enthauptungen von Babys, das bewusste Verbrennen von Menschen in ihren Häusern und die Entführung von 254 unschuldigen Geiseln inklusive Kindern haben ein tiefes Trauma hinterlassen. Der zweite Schock war aber die mangelnde Solidarität und Empathie im Westen, der offene Judenhass und explodierende Antisemitismus auf der ganzen Welt. In diesem Umfeld lädt die Stadt Wien deklarierte Antisemiten (Varoufakis und Ernaux per Zoom) und einen Israelkritiker (Omri Boehm) am 7. Mai – mitten in den Tagen des Shoah-Gedenkens – vor das Shoa-Mahnmal am Judenplatz ein.