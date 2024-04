Die Losung der Leitkultur: Leben und leben lassen

Wer in der bisherigen Diskussion auf Verfassung oder Menschenrechte verwies, schob das Thema ins Juristische ab. Doch dort gehört es nicht hin. Ist die Lebensart doch Bedingung dafür, dass überhaupt Recht gelten kann. Tatsächlich greift das Thema tiefer: Wie sich Lebensart gestaltet, ist eine Bildungsfrage.

Verlangte man von mir, das Idealbild von Lebensart mit einem Pinselstrich zu entwerfen, ohne mich im Kritzeln von Details zu verlieren, malte ich die Losung „Leben und leben lassen“ an die Wand. So simpel sie klingt, so tiefsinnig ist sie. Handelt es sich doch um die Lebensart, die auf Jerusalem, Athen, Rom wurzelt, die das Christentum vermittelte und die von der europäischen Aufklärung durchdrungen ist. Sie wurzelt auf Rom, denn der römischen Antike verdanken wir Rechts- und Staatswesen, die Res publica. Sie wurzelt auf Athen, denn der griechischen Antike verdanken wir Kunst und Wissenschaft, die Philosophie. Sie wurzelt auf Jerusalem, denn dem Judentum verdanken wir die Idee der Ebenbildlichkeit der Menschen mit Gott: dass alle Menschen gleich geschaffen sind.

All dies sog das Christentum in sich auf und verbreitete es, teils veredelt, teils verfälscht, teils katholisch, teils reformiert, machtvoll in alle Winkel der Welt. Mit dem Verblassen dieser Macht begann der Austritt der Menschen aus ihrer Unmündigkeit: die Aufklärung mit einer Fülle geistiger, technischer, künstlerischer Errungenschaften brach sich Bahn.