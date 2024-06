Der Spagat der Ursula von der Leyen

Die Europawahlen stehen unmittelbar bevor. Prognosen sehen die EVP wieder als stärkste Fraktion und auch die Sozialdemokraten werden ihre Mandate verteidigen. Den Grünen und Liberalen drohen hingegen europaweit Verluste von 20 bis 30 Prozent ihrer Sitze, während die Parteien am rechten Rand in dieser Größenordnung dazugewinnen könnten. Das alleine wäre aber noch nicht der vielfach angekündigte dramatische Rechtsruck, denn die integrationsfreundlichen Kräfte blieben in der Mehrheit und die Rechtsaußenparteien sind zerstrittener denn je.

Fix hat von der Leyen die Wiederwahl also nicht in der Tasche. Für die Amtsinhaberin spricht ihre Erfahrung als Krisenmanagerin. Sie hat die solidarische Impfstoffbeschaffung gemanagt, den 800-Milliarden-Euro-Wiederaufbaufonds auf die Beine gestellt, die größten Gesetzesbrocken des Green Deals durchgebracht, in Sachen Ukraine Flagge gezeigt und auch die Erweiterung der EU hat sie wieder aus dem Winterschlaf geholt. In der Öffentlichkeit wirkt sie aber unnahbar, wenig dialogbereit und stets auf message-control bedacht. Die Geschwindigkeit der Entscheidungen hat die Leist- und Umsetzbarkeit politischer Maßnahmen in den Hintergrund gedrängt. Für viele ist zudem der Kampf gegen die Teuerung aktuell noch entscheidender als der Green Deal oder die geopolitische Rolle der EU. Kritisch beäugt wurde auch ihre Vorgangsweise gegenüber Ungarn, die als Entgegenkommen empfunden wurde, um grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu erhalten. Auch ihre ersten Aussagen zum Krieg im Gazastreifen und ihre Reaktion auf die lauten Proteste der Landwirte wurden nicht von allen Mitgliedern wohlwollend aufgenommen.