Brucknerhaus-Skandal: Die Welt steht auf kan’ Fall mehr lang

Hat der Aufsichtsrat versagt? In der Definition von Nestroy muss der Aufsichtsrat der LIVA eigentlich eine Kunstform sein: „Kunst ist, wenn man’s nicht kann, denn wenn man’s kann, ist’s keine Kunst.“ (Nestroy)

Es muss mehr geschehen. Welche Rolle spielte der Aufsichtsrat, in dem alle Regierungsparteien der Stadt vertreten sind? Was wussten die Damen und Herren und wann? Nickten sie nur ab, was ihnen präsentiert wurde, ohne zu hinterfragen? Und vor allem: Was war die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden Luger, der schützend seine Hand über Kerschbaum hielt? Als ich im Juni 2023 den katastrophalen Kontrollamtsbericht an die Öffentlichkeit brachte, machte der Bürgermeister den Bock zum Gärtner und stellte den Kontrolleur infrage. Alle anderen Parteien schwiegen. Kerschbaum lächelte die Vorwürfe weg.