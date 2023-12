Bekommen Klimaaktivisten immer recht?

In Österreich wurde der Rechtsstaat bereits zu Jahresbeginn zur Durchsetzung klimapolitischer Verschärfungen bemüht. Im Februar 2023 zogen zwölf Kinder und Jugendliche mit einer Klimaklage vor den Verfassungsgerichtshof, weil die Bundesregierung ihre Zukunft gefährde. Das nahezu unwirksame Klimaschutzgesetz von 2011 verletze ihre Kinderrechte und sei damit verfassungswidrig, so die Argumentation. Der VfGH wies die Klage bekanntlich aus formalen Gründen zurück. In der Folge wurden weitere Verfahren angekündigt. Kritisiert wurde vonseiten der Klimaaktivisten, dass der Rechtsstaat auf eine Aushöhlung der Grundrechte zusteuere. Aber ist das wirklich so? Ist es nicht vielmehr umgekehrt, dass sich Klimaaktivisten ihre ideale Welt zurechtklagen wollen?

➤ Mehr lesen: Keine Haft für Klimaaktivistin: Was hinter der Weisung steckt

Politisch-ideologisch motivierte Entscheidungen der Justizpolitik sind tatsächlich dazu angetan, das Vertrauen in eine äquidistante Justiz auszuhöhlen. Diese wäre aber gerade jetzt wichtiger denn je: Wir brauchen eine unabhängige Justiz, die im Namen des Rechts und nicht im Namen des Klimas aktiv ist. Die Justiz bei Straftaten von Klimaaktivisten „wegschauen“ zu lassen, ist leider eine Ermunterung, weitere solche Taten zu begehen und demokratisch legitimierte Politik zu erpressen.

Wie durfte doch besagte Klimaaktivistin in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ unhinterfragt verlauten? „Wenn die Empfehlungen des Klimarats umgesetzt würden, dann wären wir tatsächlich von der Straße weg.“ Und: „Das liegt auch in den Händen von Karl Nehammer. Der soll mal was hackeln gehen und dann passt’s“. Beim Rechts-, Politik- und Demokratieverständnis von Klimaaktivisten passt leider vieles gar nicht. Dass grüne Justizpolitik dieser Haltung die Mauer macht, ist rechts- und demokratiepolitisch mehr als befremdlich.

Elisabeth Zehetner ist Geschäftsführerin von Oecolution Austria – Initiative zur nachhaltigen Standortentwicklung. Davor in der Wirtschaftskammer Österreich tätig