Die Außenpolitik nicht vergessen

Rekordhitze, Überschwemmungen sowie Teuerungen infolge der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine bringen viele Menschen in Not, geopolitische Spannungen sorgen für Verunsicherung. Obwohl sich diese Herausforderungen nur global lösen lassen, ignorierten die Parteien im Wahlkampf Österreichs außenpolitische Verpflichtungen. Die Folgen dieser Ignoranz treffen nicht nur Österreich, sondern auch unsere europäischen Nachbarn und Partner weltweit.

Das ist bedenklich, zumal es sich Österreich als kleines, neutrales Exportland, in dem die globalen Krisen längst angekommen sind, schlicht nicht leisten kann, die internationale Zusammenarbeit und Dialogführung zu vernachlässigen.

Eine Politik der Abschottung gefährdet die internationale Glaubwürdigkeit. Besonders besorgniserregend war der Vorstoß der FPÖ, Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit (EZA) abzuschaffen. Herbert Kickl schlug vor, mit den Mitteln für internationale Hilfe die Hochwasserschäden in Österreich zu decken. Das würde bedeuten, die Folgen einer klimabedingten Naturkatastrophe kurzfristig mit einem Budget zu lindern, das eigentlich im Rahmen internationaler Abkommen Menschen in Krisengebieten und in Partnerländern unterstützen sollte. Diese leiden besonders unter den Auswirkungen der globalen Krisen.

Kickls populistische Rhetorik spielt Menschen in Not gegeneinander aus und missachtet die Grundwerte der Humanität und Solidarität sowie die gemeinsame Verantwortung und Handlungsfähigkeit, auf denen auch die Europäische Union basiert. Die drohende Abschottungspolitik würde an Österreichs Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne sägen und die EU schwächen. Von beidem hängen letztlich unser Wohlstand und unsere Sicherheit ab.