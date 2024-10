Am 1. Oktober 1924 nahm die „Muttergesellschaft“ des ORF, die Radio-Verkehrs AG (RAVAG), erstmals in Österreich ihren regelmäßigen Sendebetrieb auf. Bereits seit April 1923 gab es zwar unregelmäßig die ersten Radiosendungen und vereinte eine kleine, doch stets wachsende Schar von Radioamateuren im politisch zerstrittenen und wirtschaftlich darniederliegenden Österreich. Jede Initiative, die die Menschen ihre katastrophale Situation kurzzeitig vergessen ließ, war willkommen.

Mit primitiven Geräten, die zumindest heute so erscheinen, wurden ab Herbst 1924 vom Dachfoyer des Heeresministeriums am Wiener Stubenring die ersten regelmäßigen Sendungen ausgestrahlt. Dreimal in der Woche, jeweils von 18.45 bis 20 Uhr. Der christlichsoziale Bundeskanzler Ignaz Seipel hatte Heeresminister Carl Vaugoin überzeugen können, einige Räume in seinem Ministerium zur Verfügung zu stellen. Fortan war eine riesige Antenne am Dach des Ministeriums aufgepflanzt.

Die politischen Parteien, die Bundesregierung und Wiener Gemeindeverwaltung zögerten keinen Augenblick, den Wert dieses neuen Mediums für ihre Zwecke zu nützen. Für kurze Zeit zogen sogar die verfeindeten Lager bei der Etablierung der RAVAG zusammen an einem Strang.