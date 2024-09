"Immer am Puls der Zeit": ORF feiert 100 Jahre Radio

Von Lena Grundner

In der Küche, im Auto, am Arbeitsplatz: Das Radio gehört zum Alltag. Der ORF feiert 100 Jahre Radio in Österreich und sendet dazu einen umfassenden Themenschwerpunkt auf allen Kanälen, mit TV- und Radioevents sowie Live-Veranstaltungen.

In Österreich hören täglich sechs Millionen Menschen Radio. "In 100 Jahren hat es das Radio geschafft, immer ein junges, innovatives und lebendiges Medium zu bleiben. Immer am Puls der Zeit, so nah dran an den Menschen und so vertrauenswürdig wie kein anderes Medium“, sagt ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher.

Die Geschichte des österreichischen Radios begann am 1. Oktober 1924. Mit den Worten "Hallo, hallo, hier Radio Wien auf Welle 530“ ging die RAVAG, die Radio-Verkehrs-AG, auf Sendung. Im Jahr 1938 wurde der Sender von der nationalsozialistischen ‚‚Reichsrundfunkgesellschaft“ übernommen. Der ‚‚Reichssender Wien“ wurde durch Berlin kontrolliert. Nach Ende des Krieges etablierten sich vier Radiosender für die vier Besatzungszonen. Da waren das Radio Wien, das im russisch besetzten Teil Österreichs zu hören war, das amerikanische Radio Rot-Weiß-Rot, die französische Sendergruppe West und die Sendergruppe Alpenland.