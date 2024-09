100 Jahre Radio: "Man hört mich von Scheibbs bis Palermo"

Populäre Namen

„Der Gedanke, dass man mich in Scheibbs und Palermo gleichzeitig hört, macht mich erbeben“, sagte Startenor Leo Slezak seinen ersten Radioauftritt an. „Mein Trost ist, dass mir, falls es schiefgeht, keiner was an den Kopf werfen kann.“

Von Anfang an versuchte das Radio, mithilfe großer Namen populär zu werden. Doch die Stars hatten – ähnlich wie beim Film – gar keine Lust dabei zu sein, empfanden sie doch „das Mikrophonsprechen“ als würdelos. Bis sie die Reklamewirkung des Radios erkannten: In der Volksoper liefen 24 Vorstellungen der Operette „Der gütige Antonius“, fast ohne Publikum. Die 25. wurde von der RAVAG übertragen, und von da an war das Haus 500 Mal ausverkauft!