70 Jahre KURIER: Die Geschichte des Medienhauses

Portisch wird geholt

Portisch arbeitete 1954 beim Österreichischen Informationsdienst in New York und begleitete Kanzler Raab auf seinem Staatsbesuch durch die USA, „da bekam ich ein Telegramm von Hans Dichand “, erinnert sich der Grandseigneur des österreichischen Journalismus, „in dem er mich bat, zum KURIER zu wechseln – mit den Worten: ‚Schon die Türken fanden es lohnend, von weit herzukommen, um Wien zu erobern.‘“

Der KURIER stand, wann immer Not am Mann war, aufseiten der Bedürftigen. Am 26. November 1956, nach Beginn des Ungarnaufstandes und der einsetzenden Flüchtlingswelle, konnten Flüchtlinge kostenlos den Inseratenteil des KURIER in Anspruch nehmen. Diese Initiative ging nahtlos in die alljährliche KURIER-Weihnachtsaktionen für arme Menschen über – Jahrzehnte, ehe es Licht ins Dunkel gab.

Der „Fall Borodajkewycz“

Wie der Name des 1954 gegründeten „Neuen KURIER“ schon andeutet, hat es davor auch einen „alten“ gegeben, eine Vorgänger-Zeitung. Sie hieß „Wiener KURIER“ und wurde von der US-Besatzungsmacht herausgegeben, zum ersten Mal am 27. August 1945. Schon der „Wiener KURIER“ war ein so wichtiges Medium, dass am 26. September 1947 im Land Aufregung herrschte, weil die Zeitung wegen Papiermangels nicht erscheinen konnte. Sogar Bundeskanzler Leopold Figl rief in der Redaktion an, um sich darüber zu beklagen.

„In die Schlacht gezogen“ ist der KURIER auch im „Fall Borodajkewycz“, jenes Hochschulprofessors, der in seinen Vorlesungen neonazistische und antisemitische Aussagen machte, wogegen Hugo Portisch in seinen Leitartikeln heftig anschrieb. Es kam 1965 zu einer Demonstration, bei der Borodajkewycz-Anhänger das „KURIER-Eck“ in der Wiener Innenstadt stürmen wollten. Eine Gruppe von Widerstandskämpfern verteidigte das Gebäude, wobei der KZ-Überlebende Ernst Kirchweger von einem Rechtsradikalen niedergeschlagen wurde und an den Folgen der Verletzungen starb – als erstes politisches Todesopfer der 2. Republik. Borodajkewycz wurde zwangspensioniert.

Das letzte Foto des US-Präsidenten John F. Kennedy vor seiner Ermordung am 22. November 1963 in Dallas/Texas

Zeitgemäßer Newsroom

In der Ära Portisch nahm das Blatt einen weiteren Aufschwung, und 1963 zog die Redaktion von der bisherigen Adresse in der Seidengasse am Neubau in das benachbarte KURIER-Hochhaus in der Lindengasse, in dem wir bis 2014 blieben, um dann in Wien-Döbling, an der Adresse Leopold-Ungar-Platz Nr. 1, einen zeitgemäßen Newsroom aufzubauen.

1972 verkaufte Polsterer den KURIER an eine Industriellengruppe, 1988 kam es nach Beteiligung der Raiffeisenbank und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) zur Gründung der Mediaprint. Seit November 2018 ist an der WAZ Ausland Holding, heute eine Tochtergesellschaft der Funke Mediengruppe, die österreichische Signa Holding beteiligt.

Als ich im Sommer 1970 zum ersten Mal das Hochhaus in der Lindengasse 52 betrat, um den Portier etwas naiv „Entschuldigen Sie, wie wird man Journalist?“ zu fragen, wurde ich in die Chronik-Redaktion geschickt, in der ich vom damaligen Chronik-Chef Josef Jäger tatsächlich probeweise aufgenommen wurde – und diese Probezeit dauert jetzt schon (mit Unterbrechungen) 49 Jahre an. Damals wurde die Zeitung noch im Bleisatz hergestellt, Setzerei und Druckerei waren in der Seidengasse untergebracht, bis im Jahr 1983 von Bleisatz auf Fotosatz umgestellt wurde. Seither wird im Druckzentrum Inzersdorf gedruckt.