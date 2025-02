Ein Armutszeugnis der Sonderklasse – nicht nur für FPÖ und ÖVP

"Wer nicht redet, wird nicht gehört“ ( Helmut Schmidt , 1918–2015). Der Satz des SPD-Kanzlers hätte allen Politikern dieses Landes und vor der Wahl am 29. 9. 2024 ins Stammbuch geschrieben gehört. Doch sie reden lieber übereinander statt miteinander und erachten es nicht einmal für Wert, sich ans eigene Wort zu halten.

„Keine Spielchen, keine Tricks, keine Sabotage“, verspricht FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Beginn der Regierungsverhandlungen. Wenig später richtet er ein „Wort zum Sonntag“ an seine Facebook-Fans und damit in Wirklichkeit über den Koalitionspartner in spe. Doch die ÖVP ist um nichts besser.

Kaum ist das „Sicherheitsrisiko“ Kickl mit der 180-Grad-Wende und dem Obmann-Wechsel vollzogen und kaum hat man sich zwei Mal gemeinsam öffentlich gezeigt, ist es schon wieder vorbei.