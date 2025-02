Unverhandelbare "Grundlinien"? Welche Forderungen die ÖVP jetzt an die FPÖ stellt

Worauf wollen sich ÖVP und FPÖ einigen bzw. was ist für die ÖVP unverhandelbar und im Papier taxativ aufgezählt?

1. Klare proeuropäische Positionierung und internationale Zusammenarbeit als Grundlage der Bundesregierung

Wörtlich heißt es in dem Papier: "Die Bundesregierung bekennt sich klar zur EU und zur Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union. Österreich ist konstruktiver und verlässlicher Partner in der Europäischen Union. Um mit einer Stimme in Europa zu sprechen, werden die Positionen Österreichs innerhalb der Bundesregierung gemeinsam koordiniert und dann entsprechend in den EU-Gremien umgesetzt. Österreich bekennt sich zur Verbesserung und Weiterentwicklung der EU im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips. Das bedeutet Fokus auf die großen Themen auf EU-Ebene, z.B. in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Bundesregierung setzt auf internationale Kooperationsmöglichkeiten und die Stärkung der Resilienz Österreichs gegen die Einflussnahme aus dem Ausland, insbesondere betreffend Spionage, Desinformation und Einflussnahme auf demokratische Wahlen. Wien ist UN-Standort und zentraler Ort der internationalen Diplomatie und des Dialogs. Daher ist es klar, dass Österreich für internationale Zusammenarbeit, Kooperation im Rahmen internationaler Verträge und einem aktiven Engagement in internationalen Organisationen steht. Stabile internationale Beziehungen sind für unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand unerlässlich und sollen gestärkt werden."