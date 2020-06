Flinke Finger: Die Politiker und ihre Kurznachrichten

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich Politikserien im Fernsehen bewegen: Sie zeigen Politiker so, wie man sich denkt, dass sie sind, nur halt immer ein bisserl ärger. Ist’s zu viel ärger, wird es unglaubwürdig. Ist’s zu wenig arg, wird es fad. US-Präsident Frank Underwood in „House Of Cards“, der ist genau das richtige Ausmaß an ärger.

In Österreichs Politik hat man es nur leider (oder zum Glück) nicht mit Frank Underwood zu tun, sondern höchstens mit Franz Unterholz. „Halb so wild“ sei das Ibiza-Video, schreibt der Vizekanzler ein paar Stunden, bevor über ihm die politische Welt zusammenbricht, per SMS. „Silberstein?“, schreibt der Kanzler zurück.